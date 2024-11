Ascolti tv | 21 milioni di telespettatori per Sinner-Fritz in diretta su Rai 2

Leggi su Sportface.it

Risultati molto positivi per quanto riguarda glitelevisivi della sfida tra Jannike Taylor. Il match, valido per la seconda giornata del gruppo Nastase alle Atp Finals di Torino 2024, e trasmesso inin chiaro su Rai 2 in prima serata tv, ha infatti totalizzato un ascolto medio di 2.111.000, con uno share pari al 10.1%. Ai dati della televisione pubblica si sommano quelli degli abbonati a Sky: sono stati 371.000 gli spettatori su Sky Sport Uno (1.8% di share), mentre sono 322.000 quelli di Sky Sport Tennis (1.5%), per un complessivo di Sky di 693.000. Il totale dunque è di 2e 804 mila spettatori.