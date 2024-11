Oasport.it - Arianna Fontana si sdoppierà tra speed skating e short track: “Sarò una spugna per imparare il più possibile”

Una nuova sfida e ora la parola al ghiaccio.ha voluto alzare l’asticella in questo biennio che la porterà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa valtellinese (atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi Olimpici Invernali), ha deciso di intraprendere la strada più difficile, ovvero competere a livello internazionale con la maglia azzurra sia nelloche nello.E così, sul finire di ottobre a Inzell (Germania),si è cimentata su diverse distanze, per convincere i selezionatori azzurri a prendere in considerazione in vista della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità su pista lunga, prevista dal 22 al 24 novembre a Nagano (Giappone).Ebbene, dopo aver conquistato il podio con la staffetta nell’ultima tappa del World Tour dia Montreal (Canada), la fuoriclasse tricolore ha avuto la conferma di essere parte della compagine tricolore di, per gli appuntamenti in Giappone e a Pechino (Cina), dal 29 novembre al 1° dicembre.