Ilgiorno.it - Anziana carbonizzata, via ai rilievi

Leggi su Ilgiorno.it

Ieri mattina in via Mazzini a Triginto frazione di Mediglia, è arrivato il nucleo investigazione dei vigili del fuoco per effettuare un sopralluogo della villetta dove Maria Rosa Carelli, 83 anni, è mortanel rogo divampato venerdì sera scorso. I vigili del fuoco hanno effettuato le verifiche e idel caso, rimanendo per alcune ore nella villetta. Ancora non è possibile conoscere l’esito delle indagini che comunque dovrebbero confermare con maggiore precisione come sia divampato l’incendio. Sempre ieri nel pomeriggio nella chiesa di Triginto si sono svolti i funerali dell’donna alla presenza dei familiari e di molti cittadini. Un dramma che ha lasciato sconvolta la comunità della frazione. Ricordiamo che fra le ipotesi quella che prevale è quella l’incidente domestico.