Ilgiorno.it - Andrea Piscina a processo per violenza sessuale: mai nessun contatto fisico con minori

Milano - Si sono accesi di nuovo i riflettori su, lo speaker radiofonico aa Milano. Il 25enne, ex voce di Rtl, "ha deciso di rendere spontanee dichiarazioni, non ha accennato ad alcun problema familiare, bensì ai suoi timori di rilevare la propria omosessualità ai suoi genitori, temendo, in modo inconscio e certamente immotivato, di non essere compreso ed accettato". È quanto precisa l'avvocata Valentina Di Maro, difensore del conduttore radio arrestato il 13 giugno per produzione di materiale pedopornografico enei confronti di, con riferimento all'udienza di ieri delmilanese con rito abbreviato. "- aggiunge la legale - ha sempre avuto la percezione che la propria famiglia fosse radicata a valori cattolici e conservatori.