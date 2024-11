Fanpage.it - Adriano si racconta a cuore aperto tra favela, alcool, calcio e rimpianti: “Il più grande spreco? io”

Leggi su Fanpage.it

si èto in una struggente autobiografia in cui ha spiegato definitivamente il perché delle sue scelte. Compiute sempre scendendo a patti con i propri demoni: "Ci ho provato, ma tutti mi criticavano. non ne potevo più". La dipendenza dall'alcol, i problemi nell'Inter lontano da casa, il dramma del padre ucciso da un proiettile. E la sua vita di oggi in: "Questo è il mio posto, solo qui mi sento davvero libero"