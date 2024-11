Puntomagazine.it - Volla: lo sguardo dalla droga ai Carabinieri. Traditi dall’agitazione, finiscono in manette

Nascondono ladentro l’auto, si fermano all’alt degli agenti e consegnano i documenti ma nonostante ciò non riescono a nascondere l’agitazioneLa paletta si solleva davanti ad un’utilitaria in via Filichito. Il 34enne alla guida, incensurato, decide di rallentare. Nessuna fuga, si appella alla sorte. Con lui un 36enne, anche lui sconosciuto alle forze dell’ordine.Rispondono cortesi, consegnano i documenti ma non riescono a nascondere l’agitazione.Il lorocorre inconsapevolmente daiad un sacchetto bianco sul cruscotto. In continuazione, come se perdere di vista quell’incarto potesse farlo scomparire.I militari della sezione radiomobile di Torre del Greco riescono facilmente ad interpretare il linguaggio silenzioso del volto.Afferrano quella busta, la scartano e trovano al suo interno 97 grammi di hashish.