Gamberorosso.it - Vini dell'Etna, i migliori 12 scelti dal Gambero Rosso

La Sicilia anno dopo anno continua a esprimere uno straordinario dinamismo che l’ha portata a imporsi sul mercato italiano e su quello internazionale (non più solo coi rossi, ma anche coi bianchi). Qui ci concentriamo sui, che siamo stati i primi a scoprire e premiare, un distretto straordinario caduto per anni nell’oblio. Dei 28premiati quest'anno con i Tre Bicchieri quasi la metà sono proprio(9 rossi e 3 bianchi), etichette memorabili, a confermaa vocazione viticola di questo terroir.L', come indicato, gioca la parte del leone soprattutto per i rossi con ben 9che raggiungono il massimo riconoscimento (tra questi il MunjebelMC di Frank Cornelissen che esce senza denominazione), ma anche il livello dei 3 bianchi premiati è impressionante e uno di questi viene prodotto dalla Cantina Emergente 2025 per la guidad'Italia del2025: Maugeri.