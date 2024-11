Lapresse.it - Università, al via il 162° Anno Accademico del Politecnico di Milano

Al via il 162°per ildi. Per l’inaugurazione la Rettrice Donatella Sciuto, dopo il consueto bilancio dedicato alle attività e ai risultati conseguiti, si è focalizzata sul tema dello sport, sul suo ruolo formativo e di unione, in unche ha visto i riflettori puntati sui Giochi Olimpici. “Lo sport insegna a gestire il successo ed affrontare il fallimento, a non arrendersi e a trovare nuove motivazioni, ancora più forti, nelle sconfitte. Un tema caro a una generazione che, negli ultimi anni, ha mostrato evidenti segni di fragilità”, ha commentato Donatella Sciuto. Un messaggio che ben riflette lo spirito delcome luogo di ricerca, di innovazione, di formazione e di inclusione che guarda con fiducia a nuove sfide e a nuovi traguardi. Tra i principali risultati presentati, la Rettrice ha evidenziato i progressi in termini di prestigio internazionale: secondo l’ultimo QS World University Rankings, ilè al 111° posto al mondo e primo in Italia in termini assoluti, settimo in architettura e nel design, ventitreesimo nell’ingegneria, un riconoscimento che testimonia l’eccellenza dell’offerta formativa e della ricerca.