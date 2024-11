Lapresse.it - Ue, Fitto in audizione al Parlamento Europeo

E’ iniziata intorno alle 9 di questa mattina l’al vicepresidente designato della commissione europea Raffaelepresso la commissione Sviluppo regionale del. A guidare la seduta il presidente della commissione REGI, il socialista romeno Adrian-Dragos.ha iniziato il suo discorso introduttivo parlando in inglese. “Non sono qui per rappresentare un partito politico. Non sono qui per rappresentare uno stato membro. Sono qui oggi per riaffermare il mio impegno verso l’Ue. Sarò rigoroso e agirò sempre nell’interesse della nostra unione e dei nostri cittadini” ha detto.“Parlerò di politica nazionale solo per quanto riguarda il mio portafoglio, non entrerò in alcun modo nel dibattito di politica nazionale” ha aggiunto.