Gaeta.it - Tre milioni di euro per la manutenzione dei centri di rimpatrio in Albania

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Prefettura di Roma ha annunciato un’importante iniziativa per il miglioramento e ladeidi permanenza per ildei migranti in. Con un fondo annuale di tree duecentomila, l’ente sta cercando partner per fornire una serie di servizi essenziali. Questa decisione arriva in un contesto in cui la gestione e l’efficienza delle strutture per migranti sono sotto costante osservazione e discussione.I dettagli del progetto diNell’ambito di questo avviso pubblico, si prevede che il servizio dicopra vari aspetti cruciali, tra cui laordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, dei sistemi di climatizzazione, delle infrastrutture idrauliche e di sicurezza, nonché degli impianti informatici e di telecomunicazione.