Traffico Roma del 12-11-2024 ore 08 | 00

LuceverdeUn saluto dalla redazione intenso ilin entrata asulla diramazioneNord con rallentamenti tra Settebagni e il raccordo anulare è trafficata la carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e Laurentina segnalato anche un incidente all’altezza della Laurentina con riduzione di carreggiata in prossimità dello svincolo intenso ilsullaL’Aquila con rallentamenti e code tra Settecamini alla tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico trafficata la via Flaminia con code tra Labaro e via di Grottarossa verso il centro città indetto per la giornata di oggi 1 sciopero di 4 ore del comparto aereo l’agitazione coinvolgerà anche l’aeroporto diFiumicino con voi rischio dalle 13 alle 17 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito