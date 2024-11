Quotidiano.net - The Cal 2025, Padma Lakshmi: “Negli Usa si respira aria di patriarcato, per fortuna nel Pirelli la mente è aperta”

Leggi su Quotidiano.net

Londra, 12 novembre 2024 – “In questo momento è importante essere aperti, non tenere gli occhi e le orecchie chiuse. Io sono ancora sotto choc per i risultati delle elezioni americane”, racconta, ex modella, conduttrice televisiva e scrittrice indiano-americana, 54 anni di pura bellezza, una delle protagoniste del Calendarioscattato dal giovane fotografo americano Ethan James Green e presentato oggi a Londra al Natural History Museum. “La sconfitta di Kamala Harris è molto dolorosa, speravo nella sua vittoria. Per me questo è un momento difficile, bisogna più ascoltare che parlare. Questo Calendarioè un oggetto d’arte. La vittoria di Trump è un segno del movimento verso il fascismo – attacca– più che verso la pluralità. Pernel The Cal la, il Calendario oggi ha più significato rispetto al passato per l’inclusività”.