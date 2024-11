Digital-news.it - Tennis ATP Finals Torino 2024 ?Sinner - Fritz (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

Secondo incontro aperche ritrovadopo la finale degli Us Open.Il n. 1 al mondo scenderà in campo alle 20.30 contro il n. 5 della classifica mondialeJanniksi presenta alla seconda sfida del girone dopo la vittoria al debutto con De Minaur. Una prima partita convincente per il numero 1 al mondo, che ha cambiato marcia dopo il break subito in apertura. A prescindere dal risultato di oggi,non potrà qualificarsi alle semifinali con un turno di anticipo vista la vittoria in due set di Medvedev su De Minaur. Discorso diverso, invece, per Taylor: in caso di vittoria, l'americano raggiungerebbe la top 4.è a quota 66 vittorie stagionali contro 6 sconfitte. Il record diventa 46-3 considerando soltanto le partite giocate su cemento, con 0 sconfitte a livello indoor.