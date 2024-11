Thesocialpost.it - Studentessa di 15 anni muore travolta da un’auto: era appena scesa dal bus

Leggi su Thesocialpost.it

Un tragico incidente ha spezzato la vita di una giovanedi 15oggi pomeriggio a San Benedetto Po, in provincia di Mantova. La ragazza,dal pullman che la riportava a casa dopo la giornata scolastica, è statadamentre attraversava la strada. L’impatto è stato fatale, lasciando la giovane senza scampo.L’incidenteL’episodio è avvenuto poco dopo le 14 sulla ex statale Virgiliana, una strada particolarmente trafficata situata nelle vicinanze della frazione Villa Garibaldi. Il pullman, proveniente da Mantova, avevafatto scendere laalla fermata, e la ragazza, come faceva ogni giorno, ha iniziato ad attraversare la strada. Purtroppo, proprio in quel momento,sopraggiungeva e non è riuscita ad evitarla. L’impatto è stato talmente violento che, nonostante l’arrivo immediato dell’eliambulanza, i soccorsi si sono rivelati inutili.