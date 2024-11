Ilrestodelcarlino.it - Scontro Comune-governo. Meloni a Lepore: "Io picchiatrice?. Non chieda la mia collaborazione"

Rossi e neri, fazioni vecchio stile e sganassoni (politici) a 400 chilometri di distanza: così la campagna elettorale per il voto in Emilia-Romagna è diventata elettrica proprio all’ultimo miglio (si vota il 17 e il 18 novembre), dopo i violenti scontri di sabato a Bologna tra collettivi e poliziotti, i quali in pochi (una decina) erano lì per impedire che il corteo antagonista venisse a contatto con una robusta manifestazione (autorizzata dalla Prefettura) di estrema destra. E ieri la premier Giorgia, bloccata a Roma dalla trattativa con i sindacati sulla manovra, in videocollegamento alla chiusura della campagna elettorale della civica Elena Ugolini (con FdI alla festa anche Lega, Forza Italia e Noi Moderati con i rispettivi leader) al Savoia Regency del capoluogo emiliano ha sferzato duramente il sindaco bolognese Matteo, che nei giorni scorsi aveva accusato Roma di aver volontariamente inviato in città ‘300 camicie nere’.