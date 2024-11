Tvpertutti.it - Scaletta Sanremo Giovani stasera: chi sono i sei cantanti in gara

Prende il via2024 su Rai2, con un cast di artisti freschi e motivati che si contenderanno l'accesso alla finale e la possibilità di calcare il celebre palco dell'Ariston. Introviamo Angie, Mazzariello, Mew, Sidy, Synergy e Tancredi, ma solo tre di loro riusciranno a proseguire il cammino.Angie è una cantante che ha partecipato a The Voice of Italy. Classe 2001, Angie nasce a Uta e già da piccola manifesta interesse verso la musica. A nove anni inizia a prendere lezioni di canto e a frequentare il coro di Capoterra. Sempre quell'anno entra a far parte del cast della quarta edizione di Ti Lascio una Canzone condotto da Antonella Clerici. Classe 2001, Antonio Mazzariello, in arte solo Mazzariello, è un cantante e musicista campano. Frequenta il mondo musicale fin da piccolo, ma è nel 2020 che pone le basi per affermarsi come uno dei cantautori italiani più promettenti.