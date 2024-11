Quifinanza.it - Pnrr tra ritardi e opacità, ma Fitto punta alla nomina di commissario europeo

Leggi su Quifinanza.it

La possibiledi Raffaelecon delega alle politiche di coesione e al Next Generation EU suscita perplessità, soprattutto in relazionesua gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). Come emerge dall’analisi di Openpolis,sembra aver privilegiato una strategia volta a velocizzare l’erogazione dei fondi, ricorrendo a strumenti come i crediti d’imposta e gli incentivi alle imprese. Una gestione non senza problemi, come il rispetto delle scadenze e la trasparenza dei risultati.Le difficoltà della gestione del: meno lavori pubbliciFin dall’inizio, la gestione delsotto la direzione di Raffaeleha suscitato non poche polemiche. Con tre revisioni tra il 2023 e il 2024, come osserva Openpolis, la nuova versione del piano ha visto una significativa riduzione degli investimenti dedicati alle opere pubbliche, in favore di sgravi fiscali e incentivi per le imprese.