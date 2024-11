Lortica.it - Opocsoro

Oroscopo del 12 novembre: il cielo ti sfida, sei pronto?Oggi le stelle non sembrano intenzionate a farti sconti. Non è una di quelle giornate in cui puoi cullarti negli allori: ognuno di noi, con le sue stranezze e difetti, dovrà fare i conti con sé stesso. La Luna in combutta con Giove ti lancia una sfida: sei davvero all’altezza delle tue ambizioni? Scopri cosa ti aspetta e non prendertela troppo: a volte, è meglio ridere che lamentarsi.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Quanti sogni irrealizzabili hai fatto nelle ultime settimane? Oggi le stelle ti consigliano di tornare con i piedi per terra. Non tutto ruota intorno a te, anche se fingi di crederci. Toro (20 aprile – 20 maggio)Il re della testardaggine oggi dovrà scendere a compromessi. Che novità, vero? Se continui a tenere la bocca cucita, rischi di perdere una buona occasione.