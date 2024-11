Ilrestodelcarlino.it - No alla violenza contro le donne, ecco la rassegna

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Prima seduta per la Commissione consiliare Pari Opportunità di Copparo, giovedì scorso. I componenti hanno nominato, all’unanimità, presidente Gabriella Collu (Fratelli d’Italia) e vicepresidente Massimo Bonamici (Partito Democratico). Commissari sono Paola Peruffo e Salvatore Esposito (FdI), Monia Rubi (Uniti per Copparo), Chiara Benvenuti e Angela Cenacchi (Pd). Nel corso della riunione il programma degli eventi organizzati in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione dellaleè stato illustrato dall’assessore Francesca Buraschi (nella foto), che in mattinata, a Castello Estense, ha partecipatosottoscrizione del Protocollo d’intesa triennale per promuovere l’occupazione femminile e prevenire ogni forma di discriminazione nel mondo del lavoro e all’insediamento del Tavolo permanente ", Lavoro, Economia".