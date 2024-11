Oasport.it - MotoGP. Fabio Quartararo, il desaparecido. Il 2024 è stato un calvario, ma sarebbe un errore darlo per ‘finito’ o dimenticarsene

Chi si ricorda di? Non più tardi di trentasei mesi orsono, il francese era in cima al mondo. Letteralmente, perché si era appena fregiato del titolo iridato di. A soli 22 anni e dopo una stagione in cui sostanzialmente non aveva avuto avversari, tutti gli pronosticavano un radioso avvenire. Inoltre, c’era sostanziale unanimità nel ritenerlo il miglior pilota in griglia.Fast forward dal 2021 al. Oggi, quando si fa il nome del transalpino, la reazione spontanea è quella di dire “Ah già, è vero che c’è anche lui! Chissà che fine ha fatto quel povero Diavolo”. La fine di chi si trova a gareggiare con una moto non competitiva. El Diablo difatti è tredicesimo nella classifica generale del Mondiale, senza essere mai arrivato tra i primi cinque in un Gran Premio e senza aver mai concluso una Sprint fra i primi quattro.