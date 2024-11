Thesocialpost.it - Mondo dell’arte in lutto, addio a Frank Auerbach: fu Leone d’oro a Venezia

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

ci ha lasciato a 93 anni, nella sua casa di Londra, dopo una vita dedicata all’arte e al ritratto dell’umanità.è stato uno dei più grandi pittori della nostra epoca, tanto da vincere ilalla Biennale dinel 1986, un riconoscimento che l’ha consacrato a livello internazionale. La sua arte, intensa e potente, ha raccontato in modo unico la realtà urbana e l’animo umano, conquistando pubblico e critica.Leggi anche: “bellissima”: Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricordano Arianna Paola AlbergaI primi anni e l’esordio nelNato a Berlino nel 1931,ha vissuto gli anni bui del nazismo. Nel 1939, ancora bambino, arriva in Inghilterra come rifugiato, fuggendo dalla Germania nazista. Da quel momento, Londra diventa la sua casa e il suo rifugio.