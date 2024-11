Oasport.it - Medvedev si rimette in corsa alle ATP Finals. Battuto agevolmente de Minaur

Dopo il pessimo esordio, Daniilrilancia le sue ambizioniATP2024. Il russo torna inper la qualificazionesemifinali, dopo avernettamente l’australiano Alex decon il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e venti minuti di gioco. Il successo del russo rende ancora più importante la sfida di questa sera per Jannik Sinner, che deve vincere con Taylor Fritz per non trovarsi poi a giocare un match da dentro o fuori contronell’ultima giornata. L’americano, invece, con una vittoria contro il numero uno del mondo sarebbe certo di giocare la semifinale.Rispetto alla sfida con Fritz,ha decisamente migliorato il rendimento al servizio. I doppi falli sono passati da otto a tre, ma soprattutto il russo non ha concesso pbreak all’avversario.