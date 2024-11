Lapresse.it - Mantova, scende da bus e viene travolta da auto: grave 15enne

Leggi su Lapresse.it

È in gravissime condizioni la ragazza di 15 anni investita da un’a San Benedetto Po, in provincia di. La ragazza era appena scesa da un bus quando, mentre attraversava la strada, è stata investita da un’e sbalzata in un terreno ai lati della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che hanno trovato lain arresto cardiocircolatorio e hanno praticato le manovre di rianimazione. Laè stata trasportata in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma, dove è ricoverata in condizioni gravissime. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso.