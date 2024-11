Oasport.it - Luciano Darderi: “Soddisfatto della mia stagione, nel 2025 farò una preparazione diversa per un motivo”

Leggi su Oasport.it

Iniziato l’anno da n.128classifica mondiale,ha concluso lada n.44, toccando la punta di n.32 nel ranking ATP. Un’annata positiva per l’italo-argentino, in evidenza soprattutto nella prima metà del 2024, con la conquista del suo primo titolo nel massimo circuito internazionale sulla terra rossa di Cordoba (Argentina).Un tennista potente che lavorerà in vista dell’anno venturo sul miglioramentoprestazione sul cemento, che è la superficie su cui si disputano i tornei più importanti. “L’obiettivo era entrare nei 100, chiudo l’anno nei 50 e per questo sono molto contento. Per ilunamai fatta prima, lunga, per adattarmi al meglio sul cemento“, ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport.Inevitabile poi la domanda su Jannik Sinner, in gioco nelle ATP Finals di Torino, al pari dei due doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori: “Lui è pazzesco, ha espresso un livello incredibile nel corsoe credo che sia il principale favorito nelle Finals.