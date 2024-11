Oasport.it - LIVE Juventus-Arsenal 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: via al secondo tempo

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46? A terra Mead su fallo di Cascarino.45? Al via il. Palla alle bianconere.19:47 Stanno rientrando in campo ora le squadre.Ottimo avvio di primodelle bianconere che però finisce dopo pochi minuti, giusto ildi schierarsi da parte dell’. Le londinesi stanno giocando bene palla al piede e creando tanti spazi mettendo in difficoltà l’11 di Canzi. Vedremo quali saranno i cambi da parte dell’allenatore della Juve.FINE PRIMO45’+1 Cascarino su Russo. Fallo e palla all’.45? Sono 2 i minuti di recupero.43? Fallo in attacco di Russo.che deve riuscire ad andare negli spogliatoi su questo risultato perchè in grossa difficoltà.42? Totalmente sbagliato il tocco di Boattin per Beccari.41? Fuorigioco per Mead ma ancora brividi per l’11 di casa.