Lettera43.it - Le trame del M5s in Rai su Tg3 e day time, l’opzione Marano e altre pillole tivù

Gli Stati generali della Rai che hanno visto l’ascesa della pentastellata Barbara Floridia dovevano servire (anche) a chiarire la situazione all’interno del consiglio di amministrazione, con l’obiettivo di dare il via libera all’elezione, fin qui bloccata, di Simona Agnes al ruolo di presidente. Il Movimento 5 stelle per votarla pare abbia chiesto in cambio la guida del Tg3: in ballo ci sono le figura di Giuseppe Carboni, direttore di Rai parlamento, e Senio Bonini, vicedirettore del Tg1 ma il partito di Giuseppe Conte vorrebbe piazzare anche Adriano De Maio (in Rai direttore cinema e serie, ex Forza Italia e vicino a Marcello Dell’Utri, ora in quota “grillina”) al day, al posto di Angelo Mellone che traslocherebbe alle fiction. Sembra che quest’ultima proposta sia stata accolta positivamente, anche perché sono in tanti, tra dirigenti di Viale Mazzini e artisti, a non vedere di buon occhio Mellone, molto abile a spingere la sua cerchia di amici nonostante i ripetuti flop in termini di spettatori.