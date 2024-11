Terzotemponapoli.com - L’arbitraggio di Inter-Napoli, il Var e non solo: parla Luca Marelli

, continua.A Radio Capri, nel corso della trasmissione ‘Bordocampo- I Tempo’, èvenuto, opinionista Dazn ed ex arbitro. Di seguito le sue dichiarazioni. “Nel finale, sull’azione di Simeone, non c’era nulla da verificare: il contatto era leggero. Sul rigore Anguissa-Dumfries, come ho già detto in trasmissione, il contatto è stato minimo e il VAR non sarebbe comunquevenuto”.Il protocollo “Il protocollo prevede che il VAR non debbavenire, non perché l’arbitro al monitor non sia in grado di valutare un contatto, ma semplicemente perché quel contatto era stato visto chiaramente da Mariani, che si trovava in un’ottima posizione. Il compito del VAR sarebbe statoquello di mostrare a Mariani ciò che aveva già osservato, e in questi casi non puòvenire.