Viareggio, 15 luglio 2025 – È stato forse il forte temporale che nella mattina ha colpito la città , o, forse, la mancata ristrutturazione e messa in sicurezza che, domenica, ha fatto crollare, insieme ai calcinacci, ora circondati dalle “caprette“, un pezzo della storia di Viareggio: uno dei fregi realizzato da Galileo Chini, negli anni venti del ’900, per l’arco che fa ingresso e abbraccia l’insegna dello storico stabilimento balneare “Balena“. Il corredo, simbolo dello stile Liberty viareggino, è crollato sul marciapiede, con il rischio, scampato per fortuna, di colpire passeggiatori e turisti e, con l’arrivo dei vigili del fuoco e di una pattuglia della Polizia Municipale accorsa per constatare eventuali danni e salvaguardare l’area, è stato prontamente circondato da trasenne, e lo sarà fino a che non sarà dichiarata la messa in sicurezza dell’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I crolli del bagno Balena, un gioiello deturpato. "Serviva manutenzione"