Torre di Calafuria in concessione alle associazioni c' è il bando del Demanio | cosa prevede e come fare domanda

C'è anche la Torre di Calafuria, suggestiva costruzione alle porte della città e affacciata sul mare, tra gli immobili dello Stato in capo all'Agenzia del Demanio che l'ente tenta nuovamente di dare in concessione. L'avviso è stato pubblicato nei giorni scorsi e si rivolge in questo caso a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

