Banca Popolare di Sondrio la Cisl valtellinese | Vigileremo sull' acquisizione e sul futuro dei dipendenti

Sondrio – L’acquisizione della Bps da parte di Bper è ormai cosa fatta. Sebbene il vecchio management abbia provato a resistere, la forza della Bper ha prevalso ed, entro la fine dell’anno,  la Banca Popolare di Sondri  o, ultima realtĂ creditizia a carattere locale in Valtellina e Valchiavenna, sarĂ inglobata nel terzo gigante bancario italiano. Tante le reazioni in questi giorni perchĂ© un po’ tutti hanno il timore che l’operazione non consentirĂ a Bps di operare, come ha fatto finora, i n supporto delle piccole e medie realtĂ locali. “A seguito dell’acquisizione di Banca Popolare di Sondrio da parte di Bper Banca, ci troviamo di fronte a un’importante evoluzione nel panorama bancario italiano – dicono dalla Cisl di Sondrio - L’integrazione completa della Bps è prevista entro la fine dell’anno, segnando una fase di transizione significativa che tocca profondamente dipendenti, clienti e l’intera comunitĂ locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banca Popolare di Sondrio, la Cisl valtellinese: “Vigileremo sull'acquisizione e sul futuro dei dipendenti”

