Affitti brevi assalto alle periferie In due mesi 800 annunci in più a Firenze Prezzi alle stelle | 243 euro a notte

Firenze, 15 luglio 2025 – Il blocco degli affitti brevi in area Unesco, in vigore dalla fine di maggio, ha ottenuto un effetto collaterale immediato e preoccupante: una massiccia ondata di B&B fuori dal centro storico. A lanciare l’ allarme sono i dati elaborati da Inside Airbnb, sito indipendente che monitora le piattaforme digitali in cui vengono pubblicati gli annunci di case in affitto per brevi periodi. In appena due mesi, le strutture in città sono passate da poco più di 12mila alle attuali 13.043. Un balzo di circa 900 unità che non ha lasciato indifferente l’amministrazione. Molte di queste nuove strutture si concentrano anche in aree definite semi centrali: dal Quartiere 5 alla zona di Gavinana fino a Legnaia e Rovezzano, ma anche in aree collegate lungo l’asse della tramvia, come Novoli, Statuto, Rifredi, Careggi da un lato e perfino a pochi passi dall’aeroporto di Peretola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Affitti brevi, assalto alle periferie. In due mesi 800 annunci in più a Firenze. Prezzi alle stelle: 243 euro a notte

Il "giallo" delle presenze turistiche, all'Istat ne mancano 300 mila. "Incide il tema degli affitti brevi" - Un gap di oltre 300 mila presenze turistiche. Quando i conti non tornano. E’ quanto emerge mettendo a confronto il dato finale 2024 (fonte Istat) con quello comunale dei rilievi amministrativi per il versamento dell'Imposta di soggiorno.

Affitti brevi, in un condominio spuntano 21 mini appartamenti per turisti. E i residenti fanno causa: «Gli impianti e le fogne non reggono» - PADOVA - Spariscono le case e aumentano gli alloggi turistici. Il tema interessa tutte le città d?arte ed è sempre più sentito anche a Padova.

730 precompilato, da domani l'invio: affitti brevi, scuola e spese mediche, le voci da verificare (e cosa va aggiunto manualmente) - Le dichiarazione dei redditi precompilate 2025 sono online dal 30 aprile: ora entriamo nella fase di integrazione dei dati e invio.

