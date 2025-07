Nuoto di fondo 10 km femminile rinviata a domani | cosa è successo nei Mondiali a Singapore

Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nella cornice del Palawan Beach Club sull’isola di Sentosa, una delle principali attrazioni turistiche del Sud-Est asiatico, c’era attesa per il via della 10 km femminile, una prova che vedeva al via tra le altre Ginevra Taddeucci e Barbara Pozzobon. Ebbene, la gara è stata posticipata a domani. Le motivazioni sono state esplicitate nel comunicato stampa diffuso dalla World Aquatics: “ La World Aquatics, in coordinamento con il Comitato Organizzatore di Singapore 2025, ha rinviato la gara di nuoto in acque libere (10 km femminile) a causa dei livelli di qualità dell’acqua che superano la soglia di accettabilità “, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Oasport.it

