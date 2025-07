Montecatini Terme, 15 luglio 2025 – Le indagini sulla tragica morte delle due giovani donne romene, i cui poveri resti straziati sono stati rinvenuti nei dintorni del casolare degli orrori, alle Panteraie, si avviano verso la conclusione. Sul brutale omicidio di Denisa Maria Pau, 30 anni, e di Ana Maria Andrei, di 27 anni, le due procure impegnate, quella di Pistoia e quella di Prato, continuano a procedere separatamente, ognuna sul proprio caso, e la riunione dei due fascicoli sarà , eventualmente, un argomento che sarà affrontato in sede processuale. Oltre agli innumerevoli accertamenti tecnici che sono stati eseguiti in queste settimane per mettere a posto ogni casella di questo duplice omicidio di cui è reo confesso Vasile Fruzumache, la guardia giurata romena di 32 anni di Monsummano, tuttora in carcere, gli inquirenti hanno passato al setaccio tutte le denunce di giovani donne scomparse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serial killer escort, al setaccio le denunce di giovani donne scomparse