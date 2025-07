Firenze, 15 luglio 2025 – Per gli abbracci sono servite quattro interminabili ore di confronto serrato e “tanta acqua da bere” per combattere l’arsura. Ma, parafrasando un tormentone d’annata Pd, stavolta a lieto fine: “ Eugenio stai sereno, il candidato in Toscana sei tu, ma l’ufficialitĂ arriverĂ un minuto dopo la chiusura dell’accordo in Campania coi 5 Stelle sul nome di Roberto Fico”. Sarebbe questa la fumata grigia del conclave tra Giani ed Elly Schlein, affiancata dai fedelissimi Igor Taruffi, Marco Furfaro ed Emiliano Fossi. Dal Nazareno, il governatore al primo mandato è entrato cardinale per uscire Papa, ma con riserva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, le trattative Pd. Vertice fiume al Nazareno, Giani: nessun passo indietro