Wta Amburgo, il torneo tedesco da quest’anno torna a far parte della categoria 250: occhi puntati sulla sfida tra la padrona di casa Niemeier e l’ucraina Yastremska. Il Wta di Amburgo da quest’anno ritorna a far parte della categoria 250, come lo è stato del resto dal 2021 al 2023 prima di essere temporaneamente “declassato” a Wta 125. Non è bastato, tuttavia, per attirare nomi altisonanti: tra le prime 35 al mondo, l’unica ad essere presente nella cittĂ anseatica è la numero 16 del ranking Ekaterina Alexandrova, che secondo i bookmaker è la favorita numero uno per la vittoria del titolo. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Wta Amburgo 15 luglio: la campionessa inizia con il piede giusto