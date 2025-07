Internet e app di streaming ti seguono in vacanza | ecco la soluzione di Strong leggera anche nel prezzo

Ecco il kit salva-entertainment anche in <strong>vacanza: una stick HDMI Google TV e una saponetta 4G di dimensioni compatte. Ci sta tutto nello zainetto, abilita alla connessione di più device anche quando la Wi-Fi dell'hotel zoppica e trasforma qualsiasi TV in una smart TV con tutte le tue app pronte all'uso. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Internet e app di streaming ti seguono in vacanza: ecco la soluzione di Strong leggera anche nel prezzo

