Marina di Bibbona la pineta si rifà il look | investimento da 275mila euro per 3.500 nuove piante

Pulizia, diradamenti e nuove piantumazioni. Grazie ad un investimento di complessivi 275mila euro, la pineta costiera di Marina di Bibbona in localitĂ Marinetta è stata riqualificata con la piantumazione di 3.414 nuove piante e messa in sicurezza anche nell'ottica della prevenzione incendi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Bimba di 15 mesi morsa dal cane di famiglia: dramma sfiorato a Marina di Bibbona - BIBBONA – Dramma sfiorato in un campeggio di Marina di Bibbona. Una bambina di 15 mesi è stata morsa, per cause da capire, dal cane di famiglia di un gruppo di turisti.

Pineta di Marina di Bibbona, riqualificazione e messa in sicurezza - La pineta è stata inoltre infoltita con altri alberi, latifoglie autoctone come il Leccio, il Pino d’Aleppo e il Pino domestico. Si legge su maremmanews.it

