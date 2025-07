Evaso dalla Questura 10 agenti dello Sco a caccia del latitante

Prato, 15 luglio 2025 – Sono arrivati dieci agenti della direzione centrale anticrimine (Sco) da Roma per dare la caccia al latitante che venerdì scorso è riuscito a sfilarsi le manette e a scappare dalla Questura. A chiedere l’intervento dello Sco, che affiancherà i colleghi della squadra mobile di Prato, è stata la procura di Prato dopo la rocambolesca fuga di Jang Bobo, cinese di 38 anni, arrestato, insieme alla compagna, per il possesso di 500 grammi di shaboo e ketamina. La fuga dalla Questura risale a giovedì scorso quando l’uomo si trovava con la compagna in attesa in un corridoio al terzo piano della Questura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Evaso dalla Questura, 10 agenti dello Sco a caccia del latitante

In questa notizia si parla di: questura - agenti - caccia - latitante

Ubriachi, provano ad entrare in questura e prendono di mira gli agenti: arrestati - Resistenza a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio ed ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.

Verona, inchiesta sui abusi e torture in Questura: chiesto il processo per 16 agenti di polizia - Gli episodi contestati risalgono al periodo compreso tra agosto e novembre del 2022 e sarebbero avvenuti principalmente nella cosiddetta "sala acquario" della Questura di Verona, ma anche nei corridoi e nella sala di redazione atti.

Nuovi agenti per la Questura di Caserta, Zinzi: "Garantire maggiore sicurezza per le nostre città " - Dodici nuovi agenti di polizia nel casertano. Lo conferma il deputato e coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi che evidenzia l'impegno del governo a rafforzare gli organici della Polizia di Stato.

Evaso dalla Questura, 10 agenti dello Sco a caccia del latitante; Droga spedita per posta, arrestato 20enne ricercato in Romania; Latina, arrestato a Fondi un latitante che deve scontare 6 anni di reclusione.

Evaso dalla Questura, 10 agenti dello Sco a caccia del latitante - La direzione centrale anticrimine a Prato per rintracciare Jang Bobo, il cinese scappato dagli uffici della squadra mobile giovedì scorso. msn.com scrive

Racket, sì alla tutela per il teste coraggio: «Caccia al latitante» - Guardato a vista dalle forze dell’ordine, accudito dagli agenti: una sorta di tutela rafforzata, per evitare non impossibili vendette. Da ilmattino.it