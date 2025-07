Colpo d’acceleratore sulla Pedemontana | maxi cantiere per aprirla nel novembre 2028

Monza, 15 luglio 2025 – Da Lentate ad Arcore, da Lissone a Macherio, le ruspe di Pedemontana hanno acceso i motori quasi in ogni angolo della provincia. Il maxi-cantiere da 1,2 miliardi di euro delle tratte B2 e C, quelle che attraversano il cuore della Brianza collegando Lentate sul Seveso a Usmate, si è messo in moto su decine di fronti. L’obiettivo è aprire al traffico queste due tratte della grande autostrada della Lombardia (4 miliardi e mezzo di euro per una settantina di chilometri, di cui la metĂ giĂ realizzata) per novembre 2028. Parallelamente, si attende dal Mit il decreto di chiusura dell’istruttoria della conferenza dei servizi per la tratta D breve che collega Vimercate con l’autostrada A4 ad Agrate, la chiusura del cerchio dell’intero progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

