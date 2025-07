Street Show Samuele e Rebecca conquistano l' argento ai campionati italiani

La Livorno Danza Maestra Filippi continua a ricevere premi su premi ai campionati italiani Fidesm di Street Show. Dopo la finale mondiale 2024 e la conquista dell'oro agli assoluti nazionali 2025, Samuele e Rebecca Monticelli tornano a far parlare di loro con il nuovo show. Lo spettacolo proposto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Street Show, Samuele e Rebecca conquistano l'argento ai campionati italiani; Emma e Tommaso campioni italiani di hip hop.

