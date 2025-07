Sondrio il market della droga era tutto in famiglia | coca alla tachiprina e i soldi messi in bottiglia

Sondrio, 15 luglio 2025 – Un’indagine che ha preso avvio nell’agosto dello scorso anno a seguito di diverse segnalazioni di privati cittadini, chiamata Trinità  perché osservazioni, pedinamenti e intercettazioni hanno permesso di individuare un nucleo familiare composto da tre persone dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo e nelle zone limitrofe. Quattro in tutto i nvece i destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Sondrio, su richiesta della locale Procura, cui hanno dato esecuzione i carabinieri del Nucleo investigativo e della Sezione operativa della Compagnia di Sondrio, coadiuvati dai militari delle Compagnie carabinieri di Sondrio e Pavia e dall’unità cinofila di Casatenovo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, il market della droga era tutto in famiglia: coca alla tachiprina e i soldi messi in bottiglia

In questa notizia si parla di: sondrio - tutto - market - droga

Sondrio, Castellina da ammodernare: "Faremo tutto il possibile" - Non sono cadute nel vuoto le sollecitazioni prima del direttore sportivo della Nuova Sondrio Christian Salvadori, poi del tecnico biancazzurro Marco Amelia circa la necessità di rendere la Castellina un impianto più moderno e funzionale in vista non solo del prossimo campionato di serie D, ma.

Sondrio, il market della droga era tutto in famiglia: coca alla tachiprina e i soldi messi in bottiglia.

Sondrio, il market della droga era tutto in famiglia: coca alla tachiprina e i soldi messi in bottiglia - I tre destinatari delle ordinanze di custodia cautelare del tribunale andavano a rifornirsi di stupefacente nella zona di Annone Brianza. msn.com scrive

Sondrio, smantellato il "market" della droga: 9 arresti - Il Giorno - Una maxi operazione dei carabinieri di Sondrio, durata sei mesi, ha portato oggi, martedì 29 agosto, all'arresto di 9 persone e 250 grammi di droga sequestrata tra cui ... Scrive ilgiorno.it