Ladro risarcisce un derubato Ora vuole dare i soldi anche al proprietario di furgone e attrezzi

Siena, 15 luglio 2025 – Il ladro di bici elettriche e di attrezzi da lavoro passa all'attacco. E lo fa attraverso il suo avvocato, Domenico Naccari del foro di Roma. Risarcendo il danno provocato ai proprietari degli oggetti che aveva portato via a inizio giugno alle porte della città. E' il retroscena di una vicenda che aveva fatto scalpore anche perché nei suoi confronti, dopo l'arresto in flagranza, il questore Ugo Angeloni aveva fatto scattare il divieto di tornare a Siena per quattro anni. Era stato sorpreso in via della Mercanzia, a Isola d'Arbia, da una volante che passava di lì per i controlli antifurto.

