Nuove avventure a Hogwarts | cosa aspettarsi dal reboot di Harry Potter

La magia di Harry Potter torna sullo schermo: ecco cosa sappiamo sul reboot e le prime riprese. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Nuove avventure a Hogwarts: cosa aspettarsi dal reboot di Harry Potter

Mentre prosegue la pre-produzione dell'attesa serie reboot di Harry Potter, spuntano in rete nuove immagini di una delle location piĂą note di Hogwarts.

«Non ci chiameranno mai»: una star originale di Harry Potter smorza le speranze dei fan sul reboot

Harry Potter, la serie tv, continua a lavorare sul cast, che si è appena arricchito di altri 9 attori; Harry Potter, tutti i fan stanno dicendo la stessa cosa sul nuovo cast. E per una volta non sono (solo) insulti!; Harry Potter: Le prime reazioni di J.K. Rowling agli episodi 1 e 2 della serie HBO.

Harry Potter, prima foto in costume del nuovo maghetto: occhiali e cicatrice - Acconciatura un po’ scompigliata, cicatrice e occhialini tondi a mostrare per bene il suo sguardo speranzoso ed emozionato. Da dilei.it

Harry Potter: svelate le prime immagini della nuova serie HBO, i fan reagiscono con entusiasmo e curiosità - Il Ritorno dell’Universo Magico di Harry Potter Il celebre mondo di Harry Potter si prepara a rinnovarsi con un reboot realizzato da HBO, le cui riprese sono appena iniziate nel Regno Unito. Lo riporta informazione.it