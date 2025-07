Nuoto di fondo Fabrizio Antonelli | Ci aspettiamo gare super competitive Paltrinieri mi sorprende

Una falsa partenza per i Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. La 10 km femminile, prevista alle 02.00 italiane di oggi, non è andata in scena per via delle condizioni dell’acqua che non garantivano la sicurezza delle atlete. Tutto rimandato a domani, con la prova delle donne che inizierà alle 04.15 nostrane, preceduta da quella maschile alle 01.30 in Italia. 10 km maschile che vedrà ai nastri di partenza Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli, entrambi allenati da Fabrizio Antonelli. Grande curiosità su quanto saprà fare Greg, ricordando la ripresa degli allenamenti a gennaio, dopo l’infortunio al gomito (frattura nella cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

