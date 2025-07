Gerry Scotti come Arbore | un pesantissimo precedente

Un volto Mediaset per eccellenza e un grande classico completamente rinnovato: parte da qui, da Gerry Scotti e dalla Ruota della Fortuna, la nuova sfida di Cologno Monzese nell’access prime time di Canale 5, al via da oggi. «È un onore e nello stesso tempo una grande responsabilità sbarcare con la Ruota della Fortuna in access prime time o, per dirla alla Arbore, “venire dopo il tiggi”», sottolinea Scotti, che lascia la sua fascia d’elezione, quella preserale. «L’azienda me l’ha chiesto, anzi l’ha fortemente voluto, e io e il mio gruppo di lavoro ci siamo fatti trovare pronti, anche se ciò ha significato da parte mia rinunciare a titoli ai quali ero abituato da varie stagioni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gerry Scotti come Arbore: un pesantissimo precedente

