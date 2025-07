Un Posto al Sole anticipazioni al 25 luglio | Viola vuole accompagnare Eugenio a Milano

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 21 al 25 luglio. Viola confiderà a Eugenio il desiderio di accompagnarlo a Milano per l'intervento. Michele darà sempre più peso al messaggio che è convinto di aver ricevuto in sogno da Agata. Determinato a scoprire la verità , studierà un piano per orientare le indagini della polizia verso il .

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 aprile 2025 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che andranno in onda in giornata.

Un posto al sole: dopo l'intervento, Michele è molto più scontroso - Sulla storia di Valeria e del lassativo, Nico ormai ha una pulce nell’orecchio. Ma ormai non serve più neppure andare a fondo: con un déjà vu il ragazzo ripercorre i momenti dell’ultimo mese con lei e con Manuela e riflette attentamente.

Un posto al sole: la proposta di Giulia e il dramma segreto di Luca De Santis - Nel prossimo capitolo di Un posto al sole, lo scenario è destinato a svolgersi attorno alla travagliata relazione tra Luca De Santis e Giulia Poggi.

Un Posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 14 al 18 luglio; Un posto al sole, le trame dal 14 al 18 luglio 2025; Un Posto al Sole, anticipazioni 11 luglio: Eugenio si deve operare.

Un Posto al Sole Anticipazioni 15 luglio 2025: Gennaro è al capolinea? - Nell'episodio della Soap di Rai3 Gennaro avrà un duro scontro con Okoro e capirà di essere finito nei gu ... Segnala msn.com

Un Posto al Sole, le anticipazioni di martedì 15 luglio: Gennaro trema - L’incidente accorso ad Agata, le cui dinamiche sono tanto misteriose quanto sospette, scuote profondamente Michele che ne attribuisce subito la causa a Gagliotti. Da msn.com