spari contro lo stella maris pistole e proiettili ritrovati a marina di pisa

Marina di Pisa, 15 luglio 2025 – Una borsa pesante e bagnata, lasciata sotto la pioggia e ritrovata alcune ore dopo all’interno del Bagno Costa Azzurra di Marina di Pisa, ha svelato un contenuto inquietante: due pistole semiautomatiche, di cui una con il colpo in canna, un caricatore con proiettili a salve e altri proiettili veri calibro 8 millimetri. Una storia dai contorni poco chiari e che lascia un alone di mistero. Sull’episodio indaga la squadra Mobile. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 16.30 di domenica: la borsa era appoggiata in fondo al corridoio dello stabilimento balneare, vicino alle casine dove si trovano gli stendini, e rasente allo steccato che divide lo stabilimento da quello a fianco, come se fosse stata lasciata di nascosto, ma non troppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

