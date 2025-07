Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici. La questione si è posta nelle acque dell’ isola di Sentosa, lì dove si assisterà alle gare del nuoto di fondo in questa rassegna iridata 2025. La prova che avrebbe dovuto dare il via alle danze era la 10 km femminile, con partenza alle 08.00 locali, le 02.00 italiane. Ciò non si è verificato a causa dei livelli di qualità dell’acqua che superano la soglia di accettabilità . Così si esprime l nota pubblicata da World Aquatics. Per questo, onde evitare criticità importanti, si è stabilito un nuovo schedule per fare in modo che la competizione si possa tenere in condizioni accettabili per nuotatrici e nuotatori. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore