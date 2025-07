Montespertoli (Firenze), 15 luglio 2025 – “Qualche mese fa, qualcuno si è introdotto nel campo sportivo per rubare il trattorino utilizzato per curare il terreno di gioco. Poi, lo scorso maggio ho subito un furto in casa: ero presente, sono stato narcotizzato. E ieri (due giorni fa per chi legge, ndr ) una nuova intrusione al campo sportivo, con danni calcolati tra i 3mila e i 4mila euro. Che altro devo dire?”. Luca Marchetti, presidente del Montespertoli, sorride e cerca di guardare oltre, se non altro anche per trasmettere positivitĂ alla comunitĂ sportiva che guida. Dalle sue parole traspare però anche l’amarezza per quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica: ignoti, stando a quanto ricostruito, si sarebbero introdotti nella sede del club spaccando sia la porta del bar che quella delle cucine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri al bar dell’Asd Montespertoli. “Rubati anche prosciutto e mortadella”