L'addio ad Arturo Ferruzzi. A San Francesco i familiari e gli amici più stretti

Questa mattina alle 11 le porte di Sansi aprono, per la terza volta in trent’anni, per i funerali di un protagonista dell’impero, morto a 84 anni venerdì notte nella sua dimora siciliana; in questa stessa basilica nel settembre di cinque anni fa venne dato l’ultimo saluto alla sorella Idina (aveva 82 anni) e il 26 luglio del ‘93 l’intera città partecipò commossa ala Raul Gardini. Stamane a stringersi attorno al feretro di, che a Ravenna era cresciuto imprenditorialmente accanto al padre Serafino, saranno i, la moglie Maria Cristina (con lui nella foto), i figli Desideria, Massimiliano e Diletta, nati dal precedente matrimonio, Luca figlio di Maria Cristina Busi e glipiùera finito sotto la luce dei riflettori internazionali all’inizio dell’estate del 1993 quando il Gruppo, di cui era diventato presidente da appena due anni, giorno dopo giorno veniva travolto dalla bufera finanziaria, cui non furono estranee banche creditrici e Mediobanca, scatenata sia dallo ‘sbiancamento’, nel bilancio del 1992 (presentato il 30 giugno ‘93) di perdite per quasi duemila miliardi di lire, per anni nascoste, sia dall’inchiesta per fondi neri e illecito finanziamento dei partiti avviata dalla Procura di Milano.